Экономист Беляев спрогнозировал незначительное повышение цен на нефть в течение месяца
- РИА Новости
Как пояснил аналитик, в связи с геополитическими событиями цены на нефть снизились, но не радикально.
По его мнению, это можно расценивать как временную реакцию.
«Может быть, они слегка скорректируются в сторону повышения. Это то, что нас ждёт в течение месяца», — заключил собеседник RT.
Ранее стало известно, что страны Европейского союза планируют в течение нескольких недель заключить соглашение, устанавливающее потолок цен на российскую нефть, после объявления в России частичной мобилизации.