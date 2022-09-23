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Экономист Беляев спрогнозировал незначительное повышение цен на нефть в течение месяца

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Анастасия Белоусова
Кандидат экономических наук Михаил Беляев предположил в беседе с RT, как будут меняться цены на нефть в течение месяца.
Экономист Беляев спрогнозировал незначительное повышение цен на нефть в течение месяца
  • РИА Новости

Как пояснил аналитик, в связи с геополитическими событиями цены на нефть снизились, но не радикально. 

По его мнению, это можно расценивать как временную реакцию. 

«Может быть, они слегка скорректируются в сторону повышения. Это то, что нас ждёт в течение месяца», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что страны Европейского союза планируют в течение нескольких недель заключить соглашение, устанавливающее потолок цен на российскую нефть, после объявления в России частичной мобилизации. 

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