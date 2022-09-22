ЦБ понизил курс доллара на 23 сентября до 59,83 рубля

Центральный банк России понизил официальный курс доллара на 23 сентября до 59,83 рубля.

Согласно данным ЦБ, таким образом официальный курс американской валюты снизился на 1,03 рубля.

При этом курс евро установлен на уровне 58,93 рубля, он уменьшился на 1,27 рубля.

22 сентября курс евро на Мосбирже опустился ниже 58 рублей впервые с 25 июля, курс доллара упал ниже 59 рублей впервые с 19 августа.

Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал советы по выбору инструментов инвестирования.