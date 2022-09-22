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Экономист Заборцев спрогнозировал развитие ситуации на валютном рынке

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Анастасия Румянцева
Экономист и предприниматель, директор по инновациям в компании «ОС-Центр» Пётр Заборцев прокомментировал в беседе с RT данные, согласно которым курс евро на Московской бирже в четверг, 22 сентября, опустился ниже 59 рублей впервые с 19 августа.
Экономист Заборцев спрогнозировал развитие ситуации на валютном рынке
  • Gettyimages.ru

«Как я и предполагал в конце июля, «прыжки» курса рубля закончились к началу осени. И курс стабилизировался около 60 рублей за доллар или евро. Я полагал, что такая ситуация будет происходить до начала фундаментальных изменений, и они произошли. Абсолютно правильные политические действия российского государства относительно ДНР, ЛНР и освобождённых территорий имеют понятные и предсказуемые последствия», — пояснил специалист.

Эксперт спрогнозировал в ближайшие недели «усиление и ускорение курса враждебных правительств на исключение России из международной торговли».

Это, по словам экономиста, может спровоцировать кратковременное снижение курса рубля.

При этом, по мнению Заборцева, в итоге курс стабилизируется на уровне 65—70 рублей за доллар и евро.

Ранее курс евро на Московской бирже в четверг, 22 сентября, опустился ниже 59 рублей впервые с 19 августа.

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