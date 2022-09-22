Обороты столичных ресторанов и кафе увеличились вдвое летом 2022 года

В Москве увеличились обороты гостиниц, ресторанов и туристических агентств за период с июня по август 2022 года.

Об этом пишет ИА REGNUM.

Так, обороты гостиниц за три месяца достигли 23,9 млрд рублей, что на 17,8% больше показателей лета 2021 года.

Обороты ресторанов и кафе составили 140,2 млрд рублей (+56,7%). Турагентства получили выручку в размере 235,3 млрд рублей (+44,2%).

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов высказался о мерах поддержки для бизнеса.