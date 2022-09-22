Малый бизнес заключил договоры с Москвой почти на 360 млрд рублей в 2022 году

В России каждый седьмой рубль в системе закупок обеспечен за счёт оформленных госконтрактов между заказчиками из Москвы и региональными предприятиями малого бизнеса с января по август этого года.

Об этом пишет kp.ru.

«По данным Единой информационной системы в сфере закупок, объём контрактов, заключённых в России с представителями малого бизнеса в январе — августе этого года, составил примерно 2,7 трлн рублей. Около 13% от этой суммы, или более чем 350 млрд рублей, приходится на контракты с заказчиками из Москвы», — рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Малые предприятия поставляют Москве строительные, медицинские и хозяйственные товары, канцелярскую и бумажную продукцию, мебель, IT-оборудование.

Кроме того, столица закупает и услуги по обслуживанию, ремонту, уборке и содержанию объектов.

Ранее НСН сообщала, что Москва заключила контракты на 976 млрд рублей с начала года.