Мантуров заявил о необходимости ещё 15 млрд рублей на разработку СПГ-оборудования в России

Вице-премьер, глава российского Минпромторга Денис Мантуров заявил о необходимости ещё порядка 15 млрд рублей на разработку СПГ-оборудования в России до 2025 года.

По его словам, в этом году на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по СПГ-оборудованию в общей сложности будет выделено 3 млрд рублей.

«С учётом необходимости проведения оставшихся 11 первоочередных НИОКР... в текущих экономических условиях общие затраты на период до 2025 года мы оцениваем в более чем 15 млрд рублей», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Мантуров заявил, что коммерческие поставки самолётов МС-21 начнутся с 2025 года.