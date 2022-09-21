Мантуров заявил о необходимости ещё 15 млрд рублей на разработку СПГ-оборудования в России
- globallookpress.com
- © MIT Russia
По его словам, в этом году на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по СПГ-оборудованию в общей сложности будет выделено 3 млрд рублей.
«С учётом необходимости проведения оставшихся 11 первоочередных НИОКР... в текущих экономических условиях общие затраты на период до 2025 года мы оцениваем в более чем 15 млрд рублей», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Мантуров заявил, что коммерческие поставки самолётов МС-21 начнутся с 2025 года.