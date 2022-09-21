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Мантуров заявил о необходимости ещё 15 млрд рублей на разработку СПГ-оборудования в России

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Вице-премьер, глава российского Минпромторга Денис Мантуров заявил о необходимости ещё порядка 15 млрд рублей на разработку СПГ-оборудования в России до 2025 года.
Мантуров заявил о необходимости ещё 15 млрд рублей на разработку СПГ-оборудования в России
  • globallookpress.com
  • © MIT Russia

По его словам, в этом году на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по СПГ-оборудованию в общей сложности будет выделено 3 млрд рублей.

«С учётом необходимости проведения оставшихся 11 первоочередных НИОКР... в текущих экономических условиях общие затраты на период до 2025 года мы оцениваем в более чем 15 млрд рублей», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Мантуров заявил, что коммерческие поставки самолётов МС-21 начнутся с 2025 года.

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