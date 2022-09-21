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В Ставрополе рассказали о мерах господдержки для предпринимателей

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В Ставрополе более 10 тыс. субъектов предпринимательства получают господдержку.
В Ставрополе рассказали о мерах господдержки для предпринимателей
  • Gettyimages.ru
  • © Tetra Images

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Сейчас в Ставрополе для поддержки предпринимателей в экономике города актуальны и востребованны около 50 механизмов. Этими мерами поддержки охвачено более 10 тыс. ставропольских субъектов предпринимательства», — отмечается в сообщении.

До 7 октября можно подать заявку на получение субсидий из бюджета города, которые помогут МСБ развивать дело.

Ранее «Радио 1» сообщало, что предприятия Подмосковья получат грантовую помощь на сумму более 135 млн рублей.

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