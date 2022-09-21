Путин заявил о росте востребованности водорода как альтернативного источника энергии

Президент России Владимир Путин заявил, что чистый водород будет востребован как основной альтернативный источник энергии.

Об этом он сказал на встрече с руководителями передовых инженерных школ и их партнёрами.

«Чистый водород точно будет востребован. Других альтернативных таких источников энергии, наверное, не просматривается. Ни ветер, ни даже солнце не сопоставимы с водородом», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в проекте российской программы развития отрасли низкоуглеродной водородной энергетики говорится, что экспорт водорода из России в 2030 году может составить 2,2 млн т.