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Путин заявил о росте востребованности водорода как альтернативного источника энергии

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Президент России Владимир Путин заявил, что чистый водород будет востребован как основной альтернативный источник энергии.

Об этом он сказал на встрече с руководителями передовых инженерных школ и их партнёрами.

«Чистый водород точно будет востребован. Других альтернативных таких источников энергии, наверное, не просматривается. Ни ветер, ни даже солнце не сопоставимы с водородом», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в проекте российской программы развития отрасли низкоуглеродной водородной энергетики говорится, что экспорт водорода из России в 2030 году может составить 2,2 млн т.

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