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Аналитик Юшков объяснил причины роста цен на газ в Европе

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Полина Полетаева
Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT объяснил, чем вызван рост цен на газ в Европе.
Аналитик Юшков объяснил причины роста цен на газ в Европе
  • Gettyimages.ru
  • © Larry Lee Photography

«Я думаю, что частично это связано и с нынешними событиями в России, объявлением частичной мобилизации. Дело в том, что рынок воспринимает это как повышение ставок в конфликте России и Запада», — рассказал Юшков.

Он отметил, что любая нестабильность всегда толкает цены на газ и нефть вверх.

«Ну и плюс к тому последнюю неделю мы видели, что газ дешевеет. И в этом плане это скорее отскок к нормальным для последнего времени ценам, которые держалась выше $2 тыс. за тысячу кубов», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что биржевые цены на газ в Европе ускорили рост до 9% и почти достигли $2200 за 1 тыс. куб. м, согласно данным лондонской биржи ICE.

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