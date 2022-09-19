военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Объявлена архитектура деловой программы Российской энергетической недели

Короткая ссылка
Объявлена архитектура деловой программы международного форума «Российская энергетическая неделя», который состоится в Москве 12—14 октября под девизом «Глобальная энергетика в многополярном мире».
Объявлена архитектура деловой программы Российской энергетической недели
  • РИА Новости

Около 40 деловых мероприятий будут объединены в тематические блоки, среди которых «Мировые рынки: сотрудничество для развития»; «Технологический суверенитет и цифровая трансформация»; «Новые решения для топливно-энергетического комплекса»; «Социальная сфера»; «Экология и климат»; «Международные встречи».

Также в рамках форума будут вручены две международные премии. Кроме того, запланирован Молодёжный день.

«Международный форум «Российская энергетическая неделя» снова соберёт на своей площадке участников глобального нефтяного рынка, партнёров по электроэнергетической отрасли в СНГ, чтобы дать ответы на актуальные вопросы развития мировой энергетики», — заявил зампред правительства России Александр Новак.

По его словам, за пять лет РЭН стал знаковым событием для ведущих представителей ТЭК.

Со своей стороны, советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета РЭН-2022 Антон Кобяков сказал, что большая часть программы посвящена вопросам международной повестки.

«Запланированы международные встречи, среди которых: 61-е заседание Электроэнергетического совета СНГ, ежегодная встреча Платформы энергетических исследований БРИКС. Также не будет обойдён стороной и вопрос устойчивого развития отношений Россия — Африка», — сообщил он.

Организаторы форума — Фонд Росконгресс, Министерство энергетики России при поддержке правительства Москвы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить