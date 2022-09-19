Объявлена архитектура деловой программы Российской энергетической недели
- РИА Новости
Около 40 деловых мероприятий будут объединены в тематические блоки, среди которых «Мировые рынки: сотрудничество для развития»; «Технологический суверенитет и цифровая трансформация»; «Новые решения для топливно-энергетического комплекса»; «Социальная сфера»; «Экология и климат»; «Международные встречи».
Также в рамках форума будут вручены две международные премии. Кроме того, запланирован Молодёжный день.
«Международный форум «Российская энергетическая неделя» снова соберёт на своей площадке участников глобального нефтяного рынка, партнёров по электроэнергетической отрасли в СНГ, чтобы дать ответы на актуальные вопросы развития мировой энергетики», — заявил зампред правительства России Александр Новак.
По его словам, за пять лет РЭН стал знаковым событием для ведущих представителей ТЭК.
Со своей стороны, советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета РЭН-2022 Антон Кобяков сказал, что большая часть программы посвящена вопросам международной повестки.
«Запланированы международные встречи, среди которых: 61-е заседание Электроэнергетического совета СНГ, ежегодная встреча Платформы энергетических исследований БРИКС. Также не будет обойдён стороной и вопрос устойчивого развития отношений Россия — Африка», — сообщил он.
Организаторы форума — Фонд Росконгресс, Министерство энергетики России при поддержке правительства Москвы.