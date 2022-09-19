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В Зеленограде построят промкомплекс площадью 80 тысяч квадратных метров

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Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в рамках одного из договоров по возведению масштабных инвестиционных проектов (МаИП) будет построен промышленный комплекс на четыре предприятия в Восточной коммунальной зоне Зеленограда.
В Зеленограде построят промкомплекс площадью 80 тысяч квадратных метров
  • Gettyimages.ru

Решение одобрено весной на Градостроительно-земельной комиссии, возглавляемой мэром столицы, пишет kp.ru.

«Производство будет направлено на выпуск широкого спектра строительной продукции. Компания планирует инвестировать в проект 2,25 млрд рублей», — отметил вице-мэр.

Комплекс общей площадью 80 тыс. кв. м займёт территорию в 17 га.

Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промзоны «Вагоноремонт» в районе Восточное Дегунино создадут новые кварталы с жильём и деловыми пространствами.

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