В Зеленограде построят промкомплекс площадью 80 тысяч квадратных метров
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Решение одобрено весной на Градостроительно-земельной комиссии, возглавляемой мэром столицы, пишет kp.ru.
«Производство будет направлено на выпуск широкого спектра строительной продукции. Компания планирует инвестировать в проект 2,25 млрд рублей», — отметил вице-мэр.
Комплекс общей площадью 80 тыс. кв. м займёт территорию в 17 га.
Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промзоны «Вагоноремонт» в районе Восточное Дегунино создадут новые кварталы с жильём и деловыми пространствами.