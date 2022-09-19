Эксперт в сфере недвижимости Савченко отметил падение цен на элитное жильё на 5%

CEO Apple Real Estate Данила Савченко рассказал, что многие продавцы элитной недвижимости в России летом не смогли найти покупателей и поэтому готовы к торгу.

«По нашим данным, на вторичном рынке элитной недвижимости средняя стоимость 1 кв. м сегодня находится на уровне 600—800 тыс. рублей. Если посмотреть рекламные объявления о продаже, то за полгода средний уровень цен опустился примерно на 5% в сравнении с весной. Только нужно учесть, что реальный бюджет сделки, который указывается в договоре купли-продажи, может отличаться от цены в объявлении, поэтому средняя стоимость реализации квартир, возможно, снизилась ещё больше», — рассказал он в разговоре с Life.ru.

По его словам, в начале лета большинство продавцов проявляли готовность к торгу, так как спрос был слабым и многие собственники так и не смогли найти покупателей. На данный момент ситуация не изменилась и всё больше продавцов соглашаются на дисконт.

Ранее в беседе с НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.