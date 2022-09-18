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Аналитик Шульгин допустил незначительное ослабление курса рубля

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Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин прокомментировал ситуацию с курсом рубля.

«Исходя из цены на нефть марки Urals на уровне около $80 за баррель и добычи 10—10,5 млн баррелей в сутки, валютные интервенции могут составить от $3 млрд до $3,5 млрд ежемесячно. По оценкам «Открытие Research», запуск интервенций может привести к ослаблению рубля на 7—10% относительно устоявшихся уровней», — заявил он в беседе с агентством «Прайм».

Более резкое ослабление курса рубля возможно в случае рецессии в мировой экономике, которая приведёт к падению цен примерно на 50%, отметил Шульгин.

«Кроме этого, шестой пакет санкций ЕС против России должен оказаться на самом деле эффективным, либо должно произойти нечто в геополитической плоскости, чтобы мы вновь увидели цифры, близкие к 100 рублям за доллар», — подчеркнул он.

Ранее специалист по политическому развитию и культурным традициям Азии профессор Алексей Маслов в беседе с ФАН назвал юань хорошей альтернативой для торговли с рядом стран.

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