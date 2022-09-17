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Предприниматель Михайлишин высказался о перспективах цифрового рубля

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Предприниматель, сооснователь блокчейн-проектов Joys Digital, генеральный директор АО «Динект Евразия» Андрей Михайлишин высказался о перспективах цифрового рубля.
Предприниматель Михайлишин высказался о перспективах цифрового рубля
  • РИА Новости

«Для меня как для человека, который занимается технологиями, важным является то, что это программируемые деньги. То есть здесь можно будет использовать смарт-контракты для автоматизации многих расчётов, это позволит снизить транзакционные издержки, риски и в целом увеличить скорость оборачиваемости денег», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, с приходом цифрового рубля все платежи будут работать круглосуточно и в режиме реального времени.

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал советы по выбору инструментов инвестирования.

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