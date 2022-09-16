В Татарстане в августе выдали на 20% больше кредитных карт по сравнению с июлем

В Татарстане в августе выдали 38 255 кредитных карт. Это на 20,2%, или в 1,2 раза, больше, чем в июле, следует из данных Национального бюро кредитных историй.

Об этом пишет «Реальное время».

По количеству выданных в последний месяц лета кредитных карт Татарстан занял восьмое место среди 30 российских регионов — лидеров.

Наряду с этим стало известно, что жители Удмуртии оформили почти 16 тыс. кредитных карт в августе — на 17,6% больше, чем в июле. Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу НБКИ.

Республика заняла 27-е место по стране.

Ранее сообщалось, что общая задолженность россиян по кредитным картам в июле превысила 1,5 трлн рублей.