В Татарстане в августе выдали на 20% больше кредитных карт по сравнению с июлем
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Об этом пишет «Реальное время».
По количеству выданных в последний месяц лета кредитных карт Татарстан занял восьмое место среди 30 российских регионов — лидеров.
Наряду с этим стало известно, что жители Удмуртии оформили почти 16 тыс. кредитных карт в августе — на 17,6% больше, чем в июле. Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу НБКИ.
Республика заняла 27-е место по стране.
Ранее сообщалось, что общая задолженность россиян по кредитным картам в июле превысила 1,5 трлн рублей.