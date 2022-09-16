военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Татарстане в августе выдали на 20% больше кредитных карт по сравнению с июлем

Короткая ссылка
В Татарстане в августе выдали 38 255 кредитных карт. Это на 20,2%, или в 1,2 раза, больше, чем в июле, следует из данных Национального бюро кредитных историй.
В Татарстане в августе выдали на 20% больше кредитных карт по сравнению с июлем
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

Об этом пишет «Реальное время».

По количеству выданных в последний месяц лета кредитных карт Татарстан занял восьмое место среди 30 российских регионов — лидеров.

Наряду с этим стало известно, что жители Удмуртии оформили почти 16 тыс. кредитных карт в августе — на 17,6% больше, чем в июле. Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу НБКИ.

Республика заняла 27-е место по стране.

Ранее сообщалось, что общая задолженность россиян по кредитным картам в июле превысила 1,5 трлн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить