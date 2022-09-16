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Аналитик Фролов спрогнозировал трудности с поставками СПГ в Европу

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Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, что скачки цен на газ на европейском рынке в текущий момент поддерживают поставки в Евросоюз, которые минуют при этом азиатские страны.
Аналитик Фролов спрогнозировал трудности с поставками СПГ в Европу
  • Gettyimages.ru
  • © Mischa Keijser

Азия лишается части поставок, на которые она бы сейчас рассчитывала, они идут в Европу, потому что там самые высокие цены, подчеркнул эксперт.

«Но, когда финансы европейских покупателей окончательно будут подорваны, и Европа перестанет иметь возможность конкурировать за эти дополнительные объёмы, они уйдут обратно в Азию. И тут получается, что Россия не может поставлять в ЕС, потому что европейцы не хотят, видимо, и поставки сжиженного природного газа сокращаются. Наступает действительно очень важный момент, связанный с тем, что, как любят говорить европейские лидеры, мы подготовились к зиме и закачали 85% газа в подземные хранилища. Но подземные хранилища — это не панацея, это звено для поддержания давления», — отметил Фролов.

Ранее кандидат политических наук Алексей Голубев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с поставками газа в Испанию.

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