Доцент Степанова заявила, что переход на расчёты в нацвалютах может стать глобальным

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова заявила, что переход на расчёты в нацвалютах может стать глобальным.

«Переход на расчёты в региональных валютах действительно может приобрести глобальный размах. Этому способствуют высокая волатильность курса традиционных резервных валют (доллара, евро, британского фунта), риски санкционных и прочих ограничений со стороны США, инфраструктурные сложности корреспондентских отношений внутри мировой банковской системы», — сказала она в беседе с ИА REGNUM.

По её словам, стремление многих стран перейти на расчёты в нацвалютах вполне обоснованно.

Ранее специалист по политическому развитию и культурным традициям Азии профессор Алексей Маслов в беседе с ФАН назвал юань хорошей альтернативой для торговли с рядом стран.