В России выручка предприятий выросла почти на 20% с марта по июнь 2022 года

По итогам исследования FinExpertiza выяснилось, что выручка российских крупных и средних предприятий с марта по июнь 2022 года увеличилась в годовом выражении на 19%, до 77,8 трлн рублей.

Об этом сообщают «Известия».

Наибольший прирост произошёл в нефтегазовом секторе — 59%.

Несырьевые отрасли показали увеличение выручки на 10,6%, что меньше годовой инфляции в России в июне (15,9%). При этом по сравнению с мартом — июнем 2021 года темпы наращивания выручки замедлились: в прошлом году показатель увеличился на 42,9%.

Ранее заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил НСН, что предприниматели Москвы с января по июль 2022 года увеличили объём выпускаемой продукции на 6,1%.