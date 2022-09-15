В России выручка предприятий выросла почти на 20% с марта по июнь 2022 года
- РИА Новости
Об этом сообщают «Известия».
Наибольший прирост произошёл в нефтегазовом секторе — 59%.
Несырьевые отрасли показали увеличение выручки на 10,6%, что меньше годовой инфляции в России в июне (15,9%). При этом по сравнению с мартом — июнем 2021 года темпы наращивания выручки замедлились: в прошлом году показатель увеличился на 42,9%.
Ранее заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил НСН, что предприниматели Москвы с января по июль 2022 года увеличили объём выпускаемой продукции на 6,1%.