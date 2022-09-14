Экономист Ракша прокомментировал возможные действия ЦБ по снижению ключевой ставки

Экономист Денис Ракша прокомментировал возможные действия ЦБ по снижению ключевой ставки.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он отметил, что теоретически регулятор может снизить ставку даже не на 1%, а сразу на 5%, и всё равно она была бы выше инфляции.

«То есть если даже мы ожидаем инфляцию в следующем году на уровне 5—6%, это значит, что с нынешнего нуля она вырастет вот к этим значениям. И если сейчас ставку Банк России опустит очень резко, то потом её придётся поднимать, а этого никто не хочет. Поэтому они потихонечку, по частям рубят хвост, чтобы не забегать вперёд инфляции», — сказал Ракша.

Ранее специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский в беседе с газетой «Известия» назвал трендом использование российскими банками юаней.