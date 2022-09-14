Биржевые цены на газ в Европе поднялись до $2250 за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе поднялись до $2250 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что октябрьские фьючерсы открыли торги у отметки почти 2075$ за тысячу кубометров. После некоторого снижения в первый час торгов котировки перешли к ускоренному росту, в 15:14 мск достигли 2250$.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.