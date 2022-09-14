Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о востребованности российского газа в мире.

«Европа — это не единственный потребитель природного газа и не единственный континент, который нуждается в природном газе для обеспечения высоких темпов развития. Есть регионы, которые, кстати, развиваются более высокими темпами и имеют гораздо более амбициозные программы развития», — сказал он.

По его словам, в соответствующих регионах спрос на газ вполне сможет компенсировать отсутствие спроса на европейском направлении.

Ранее заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о переводе расчётов за газ с КНР в юани и рубли.