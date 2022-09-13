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Экономист Беляев не исключил колебаний курса доллара в ближайшее время

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Полина Полетаева
Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT данные торгов, согласно которым курс доллара на Московской бирже упал ниже 60 рублей.
Экономист Беляев не исключил колебаний курса доллара в ближайшее время
  • Gettyimages.ru
  • © ATU Images

«Курс валюты опирается на состояние собственной экономики. В данный момент российская экономика находится в определённом стационарном положении, и у неё не самые плохие показатели... Может быть, не блестящие, но достаточно прочные. Собственно, у экономики Америки есть кризисные признаки, но она достаточно масштабная и серьёзная, и она также находится в достаточно стабильном положении», — рассказал эксперт.

По его словам, курс установился в районе 59—60 рублей за доллар.

«Это мы наблюдаем в течение достаточно длительного времени. Если курс немного вырос или снизился, то эти небольшие колебания пока происходят вокруг базовой отметки под влиянием различных конъюнктурных факторов», — пояснил экономист.

По мнению Беляева, в данном случае на курс могло повлиять недавнее совещание президента России с профильными министрами и главой ЦБ, где было зафиксировано и ещё раз подтверждено, что экономика находится «в стабильном состоянии» с признаками выправления ситуации и становления на путь поступательного развития.

«Эта новость могла повлиять на конъюнктурное укрепление курса рубля по отношению к доллару», — добавил аналитик.

Собеседник RT не исключил, что завтра рубль также может укрепиться к доллару, но затем процесс стабилизируется, и в течение определённого времени курс будет продолжать колебаться в районе 59—60 рублей за доллар.

Ранее стало известно, что, по данным на 11:29 мск, на Московской бирже курс доллара снизился на 27 копеек — до 59,97 руб.

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