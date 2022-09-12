Правительство России выделит более 100 млрд рублей на повышение устойчивости экономики
«Правительство продолжает принимать решения по поддержке предприятий и наших граждан в условиях внешних ограничений. Президент обращал особое внимание на необходимость помогать отраслям преодолевать трудности», — пояснил он.
В частности, Мишустин отметил, что кабмин направит 2 млрд рублей на оборудование для производства сжиженного природного газа в стране.
Также 25 млрд рублей будет выделено на организацию воздушного движения.
Ещё 5,5 млрд рублей получит Калининградская область после ограничений на транзит.