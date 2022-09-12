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Правительство России выделит более 100 млрд рублей на повышение устойчивости экономики

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Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство направит более 100 млрд рублей на повышение устойчивости экономики страны.

«Правительство продолжает принимать решения по поддержке предприятий и наших граждан в условиях внешних ограничений. Президент обращал особое внимание на необходимость помогать отраслям преодолевать трудности», — пояснил он.

В частности, Мишустин отметил, что кабмин направит 2 млрд рублей на оборудование для производства сжиженного природного газа в стране.

Также 25 млрд рублей будет выделено на организацию воздушного движения.

Ещё 5,5 млрд рублей получит Калининградская область после ограничений на транзит.

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