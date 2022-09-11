В Италии заявили, что ЕК в сентябре представит предложение по потолку цен на газ
- Gettyimages.ru
- © Thierry Monasse
«Вариант, за который однозначно высказались 15 стран. Еврокомиссия может рассмотреть его и позже, но в любом случае в течение сентября», — заявил он в интервью газете La Repubblica.
Чинголани также назвал бессмысленным ограничение цен только на газ из России.
«Сигнал должен быть дан всем производителям. Справедливо, что Европа как крупнейший в мире покупатель должна помогать устанавливать цену, чтобы защитить бизнес и граждан», — пояснил он.
Ранее сообщалось, что министры энергетики Евросоюза не смогли согласовать потолок цен на российский газ.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт на встрече министров энергетики стран Евросоюза в Брюсселе выступил против введения потолка цен на российский газ.