В Италии заявили, что ЕК в сентябре представит предложение по потолку цен на газ

Еврокомиссия в сентябре представит предложение о введении потолка цен на газ. Об этом сообщил министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани.

«Вариант, за который однозначно высказались 15 стран. Еврокомиссия может рассмотреть его и позже, но в любом случае в течение сентября», — заявил он в интервью газете La Repubblica.

Чинголани также назвал бессмысленным ограничение цен только на газ из России.

«Сигнал должен быть дан всем производителям. Справедливо, что Европа как крупнейший в мире покупатель должна помогать устанавливать цену, чтобы защитить бизнес и граждан», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что министры энергетики Евросоюза не смогли согласовать потолок цен на российский газ.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт на встрече министров энергетики стран Евросоюза в Брюсселе выступил против введения потолка цен на российский газ.