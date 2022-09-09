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Подмосковные ОЭЗ привлекли резидентов с проектами на 3 млрд рублей инвестиций с начала года

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Особые экономические зоны Московской области привлекли резидентов с проектами на 3 млрд рублей инвестиций с начала 2022 года. Речь идёт в том числе о производствах в сферах фармацевтики, оборудования для медицины.
Подмосковные ОЭЗ привлекли резидентов с проектами на 3 млрд рублей инвестиций с начала года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

«Статус новых резидентов ОЭЗ в Подмосковье в этом году уже получили семь компаний», — заявила заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что новые компании создадут более 260 рабочих мест для жителей Подмосковья.

Ранее НСН со ссылкой на заявление заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в первом полугодии 2022 года резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» перечислили в бюджет столицы 704 млн рублей.

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