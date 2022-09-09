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Объём введённого в России жилья на четверть превысил показатели прошлого года

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Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин на Восточном экономическом форуме рассказал о ситуации на рынке недвижимости в стране.
Объём введённого в России жилья на четверть превысил показатели прошлого года
  • РИА Новости

По оперативным данным, с начала года по 1 сентября у нас введено 66 млн кв. м жилья. Рост существенный, относительно показателей прошлого года — порядка 20—25%, сообщил он в разговоре с kp.ru.

«Самое главное, если смотреть структуру, то у нас растет объём ввода и многоквартирного жилья, и индивидуального жилищного строительства. Плюс растёт градостроительный потенциал — по стране он составляет более 240 млн кв. м. Это только по многоквартирному жилью. Растёт объем открытых проектных деклараций с привлечением средств граждан по проектному финансированию», — отметил Стасишин.

Во многом такие показатели достигнуты за счёт продления льготных ипотечных программ, подчеркнул замминистра.

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