Предприниматели Москвы увеличили объём выпускаемой продукции на 6,1% в первом полугодии
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Об этом информирует НСН.
В частности, вице-мэр отметил, что обрабатывающие производства увеличили выпуск продукции на 7,7%.
«Положительная динамика обусловлена широкой системной поддержкой города и развитыми инструментами антикризисной помощи», — подчеркнул Ефимов.
Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов высказался о мерах поддержки для бизнеса.