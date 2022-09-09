Предприниматели Москвы увеличили объём выпускаемой продукции на 6,1% в первом полугодии

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что предприниматели Москвы с января по июль 2022 года увеличили объём выпускаемой продукции на 6,1%.

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