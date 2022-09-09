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Предприниматели Москвы увеличили объём выпускаемой продукции на 6,1% в первом полугодии

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Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что предприниматели Москвы с января по июль 2022 года увеличили объём выпускаемой продукции на 6,1%.
Предприниматели Москвы увеличили объём выпускаемой продукции на 6,1% в первом полугодии
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует НСН.

В частности, вице-мэр отметил, что обрабатывающие производства увеличили выпуск продукции на 7,7%.

«Положительная динамика обусловлена широкой системной поддержкой города и развитыми инструментами антикризисной помощи», — подчеркнул Ефимов.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов высказался о мерах поддержки для бизнеса.

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