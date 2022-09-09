Петербургские IT-компании принесли в городской бюджет более 32 млрд рублей с начала года

Петербургские IT-компании принесли в городской бюджет более 32 млрд рублей за январь — август 2022 года.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Смольный.

«В новой экономической реальности цифровая отрасль города показала готовность к переформатированию своих бизнес-процессов и продолжает своё продуктивное развитие. В немалой степени этому способствовали беспрецедентные меры государственной поддержи как на федеральном, так и на региональном уровне», — заявил вице-губернатор Станислав Казарин.

На НДФЛ пришлось более 23 млрд рублей, на налог на прибыль — более 7 млрд.

Ранее НСН сообщала, что в Москве число субъектов МСП увеличилось на 6% за год.