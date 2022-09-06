Президент ТПП Катырин заявил о готовности стран ЕврАзЭс перейти на расчёты в нацвалютах

Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин на площадке Восточного экономического форума заявил, что в Евразийском пространстве можно в ближайшей перспективе довести расчёты в национальных валютах до 100%.

В настоящее время доля расчётов в национальных валютах в ЕврАзЭС составляет 74%, уточнил он в беседе с «Российской газетой».

По словам Катырина, страны АСЕАН также заинтересованы в переходе с Россией на расчёты в национальных валютах, поскольку видят определённые риски расчёта в долларах и евро из-за возможности введения санкций, заморозки счетов, а также высокой волатильности.

Ранее ФАН сообщало, что в рамках деловой программы Восточного экономического форума (ВЭФ) пройдёт конференция Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).