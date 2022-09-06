военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Президент ТПП Катырин заявил о готовности стран ЕврАзЭс перейти на расчёты в нацвалютах

Короткая ссылка
Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин на площадке Восточного экономического форума заявил, что в Евразийском пространстве можно в ближайшей перспективе довести расчёты в национальных валютах до 100%.
Президент ТПП Катырин заявил о готовности стран ЕврАзЭс перейти на расчёты в нацвалютах
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

В настоящее время доля расчётов в национальных валютах в ЕврАзЭС составляет 74%, уточнил он в беседе с «Российской газетой».

По словам Катырина, страны АСЕАН также заинтересованы в переходе с Россией на расчёты в национальных валютах, поскольку видят определённые риски расчёта в долларах и евро из-за возможности введения санкций, заморозки счетов, а также высокой волатильности.

Ранее ФАН сообщало, что в рамках деловой программы Восточного экономического форума (ВЭФ) пройдёт конференция Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить