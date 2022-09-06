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В Сбербанке заявили о намерении открыть офис в Мумбаи в 2023 году

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Сбербанк планирует в 2023 году открыть офис в индийском городе Мумбаи, заявил зампред правления банка Анатолий Попов.

«На фоне расширения сотрудничества России и Индии и повышения спроса на банковские продукты со стороны наших клиентов, в том числе экспортёров, мы ведем работу по открытию еще одного офиса Сбербанка в Индии, в бизнес-столице Индии — городе Мумбаи... Надеемся, что офис будет открыт уже в следующем году», — цитирует Попова РИА Новости.

Он отметил, что соответствующий запрос уже был направлен местному регулятору.

Попов также рассказал, что собственный капитал индийской «дочки» Сбербанка в Нью-Дели достиг $100 млн.

Ранее руководитель индийских исследований в Институте востоковедения РАН Татьяна Шаумян в беседе с «Радио 1» рассказала о перспективах отношений России и Индии.

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