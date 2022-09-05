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Новак подтвердил данные о решении ОПЕК+ снизить добычу нефти в октябре

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Вице-премьер России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» подтвердил информацию о решении ОПЕК+ снизить добычу нефти в октябре.
Новак подтвердил данные о решении ОПЕК+ снизить добычу нефти в октябре
  • РИА Новости

«Было принято решение на октябрь месяц снизить квоты по добыче на 100 тыс. баррелей в сутки. Я напомню, что на сентябрь принималось решение об увеличении на 100 тыс. Это принятое решение было в связи с тем, что рассмотрели текущую ситуацию на рынке, сделали оценку, заслушали отчет технического комитета ОПЕК+», — цитирует его РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что в ОПЕК+ согласовали возврат к августовским параметрам сделки, в октябре решено сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки.

В августе кандидат экономических наук Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на мировом рынке нефти.

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