Новак подтвердил данные о решении ОПЕК+ снизить добычу нефти в октябре

Вице-премьер России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» подтвердил информацию о решении ОПЕК+ снизить добычу нефти в октябре.

«Было принято решение на октябрь месяц снизить квоты по добыче на 100 тыс. баррелей в сутки. Я напомню, что на сентябрь принималось решение об увеличении на 100 тыс. Это принятое решение было в связи с тем, что рассмотрели текущую ситуацию на рынке, сделали оценку, заслушали отчет технического комитета ОПЕК+», — цитирует его РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что в ОПЕК+ согласовали возврат к августовским параметрам сделки, в октябре решено сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки.

В августе кандидат экономических наук Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на мировом рынке нефти.