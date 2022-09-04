Аналитик Колобанов рассказал, как долго Россия сможет добывать нефть и газ

Нефти в России хватит на столько лет, на сколько будет сохраняться спрос на неё. Такое мнение выразил замруководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов.

«Можно твёрдо полагать, что нефти в России хватит на столько лет, на сколько будет сохраняться спрос на неё», — сказал эксперт.

В крайнем случае есть технологии получения синтетического жидкого топлива из других ресурсов (газ, уголь), которые в текущих экономических условиях неконкурентоспособны, но вполне могут быть использованы, добавил он в беседе с РИА Новости.

Как напомнил Колобанов, главный потребитель нефтепродуктов — автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

По его мнению, при сохранении текущего уровня добычи нефти примерно в 500 млн т в год сырья стране может хватить минимум на 20 лет, а максимум — на 40 лет, при этом цифры могут измениться по ходу геологоразведочных работ.

«По газу Россия обеспечена ещё большими запасами и ресурсами — более 74 трлн кубометров извлекаемых запасов и около 190 трлн кубометров прогнозных ресурсов. Считается, что этого хватит на 80—100 лет добычи», — добавил аналитик в беседе с РИА Новости.

Агентство со ссылкой на Госкомиссию по запасам полезных ископаемых также отмечает, что разведанные запасы нефти в России по всем категориями составляют 19 млрд т, а газового конденсата — ещё 2,2 млрд т.

При этом если говорить об извлекаемых запасах, то нефти и конденсата по ним — свыше 31 млрд т, а по прогнозным — 69 млрд т.