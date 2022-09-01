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В Москве оборот торговых предприятий в первом полугодии достиг 4,5 трлн рублей

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Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в Москве оборот торговых предприятий в текущих ценах вырос за период с января по июль 2022 года на 28,1% в сравнении с аналогичным периодом 2021-го — до 4,5 трлн рублей.
В Москве оборот торговых предприятий в первом полугодии достиг 4,5 трлн рублей
  • РИА Новости

Об этом информирует НСН.

«Наиболее быстрыми темпами росла выручка непродовольственных магазинов: за первые семь месяцев этого года она увеличилась на 57,2% и составила 3,1 трлн рублей», — отметил вице-мэр.

По его словам, предприятия продовольственной торговли за тот же период нарастили обороты на 5,6% — до 783,3 млрд рублей.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов высказался о мерах поддержки для бизнеса.

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