Эксперт Гривач прокомментировал ситуацию в энергетической сфере ЕС

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал ситуацию в энергетической сфере ЕС.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он назвал ситуацию драматичной.

«Здесь несколько причин, на мой взгляд, играют свою роль. Это авантюрная энергетическая политика последних лет, ориентированная на возобновляемые источники, всем говорили, что они дешевеют, но на самом деле они вносят в систему очень серьёзный дисбаланс, делают её крайне метеозависимой», — пояснил эксперт.

Как отметил Гривач, такую систему необходимо резервировать традиционными источниками, под которые желательно иметь ещё и цепочки поставок энергоносителей.

Ещё одним фактором эксперт назвал санкционную политику.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.