В ТПП заявили об интересе стран Европы к иранскому газу

Рустам Танкаев, член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России, заявил об интересе стран Европы к иранскому газу.

«У европейцев, безусловно, интерес к иранскому газу и нефти есть. Если бы были возможности поставлять газ из Ирана в Европу, они бы этим воспользовались», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, Иран — единственная страна, которая могла бы заменить Россию на газовом рынке ЕС, но такой возможности нет, даже если будут отменены все санкции.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.