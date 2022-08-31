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В ТПП заявили об интересе стран Европы к иранскому газу

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Рустам Танкаев, член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России, заявил об интересе стран Европы к иранскому газу.
В ТПП заявили об интересе стран Европы к иранскому газу
  • РИА Новости

«У европейцев, безусловно, интерес к иранскому газу и нефти есть. Если бы были возможности поставлять газ из Ирана в Европу, они бы этим воспользовались», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, Иран — единственная страна, которая могла бы заменить Россию на газовом рынке ЕС, но такой возможности нет, даже если будут отменены все санкции.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.

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