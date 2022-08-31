Выручка московских предприятий сферы услуг выросла почти на 20% за год

Выручка московских предприятий сферы услуг с января по июль 2022 года выросла на 19,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го и составила 5,36 трлн рублей.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Самую высокую выручку демонстрируют компании в сфере культуры, досуга, спорта и СМИ — их оборот за семь месяцев составил 132,8 млрд рублей, что на 52,4% больше, чем в прошлом году.

Выручка общепита при этом выросла на 44,6% — до 291,7 млрд рублей.

Ранее НСН сообщала, что число зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Москве выросло на 6% по сравнению с прошлым годом и превысило 772 тыс.