Выручка московских предприятий сферы услуг выросла почти на 20% за год
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Самую высокую выручку демонстрируют компании в сфере культуры, досуга, спорта и СМИ — их оборот за семь месяцев составил 132,8 млрд рублей, что на 52,4% больше, чем в прошлом году.
Выручка общепита при этом выросла на 44,6% — до 291,7 млрд рублей.
Ранее НСН сообщала, что число зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Москве выросло на 6% по сравнению с прошлым годом и превысило 772 тыс.