Рублёвый индекс Мосбиржи превысил 2400 пунктов впервые с 30 июня

Рублёвый индекс Мосбиржи во время торгов вырос более чем на 4%, превысив 2400 пунктов впервые с 30 июня.

По состоянию на 10:19 мск, индекс Мосбиржи поднялся на 4,26% до 2404,97 пункта.

При этом индекс РТС вырос на 3,59%, составив 1255,64 пункта.

Цена на газ в Европе выросла на 5,5% и превысила $2900 за 1 тыс. куб. м на фоне приостановки поставок по «Северному потоку».

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.