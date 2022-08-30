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В Москве число субъектов МСП увеличилось на 6% за год

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Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что число зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Москве выросло на 6% по сравнению с прошлым годом и превысило 772 тыс.
В Москве число субъектов МСП увеличилось на 6% за год
  • РИА Новости

Об этом информирует НСН.

«На начало августа 2022 года в реестр субъектов МСП столицы внесено 416,5 тыс. компаний и 356,3 тыс. индивидуальных предпринимателей. По сравнению с августом прошлого года юридических лиц стало больше на 2,1%, a индивидуальных предпринимателей — на 11,1%. Увеличилось и число занятых в сфере МСП: по последним данным, в этом секторе работают 3,2 млн человек, включая индивидуальных предпринимателей, — на 8% больше, чем годом ранее», — отметил вице-мэр.

По его словам, наиболее широко малый и средний бизнес представлен в сфере торговли. На начало августа 2022 года в этой отрасли задействовано более 233 тыс. субъектов МСП, или 30% от общего числа.

В профессиональной, научной и технической деятельности задействовано около 102 тыс. предприятий МСП, или 13%, в сфере операций с недвижимостью — 72,5 тыс., или 9%.

Ранее, по сообщениям ФАН, основатель IT-платформы для самозанятых «Я занят», председатель комитета по налогам московского отделения «Опоры России» Павел Зюков рассказал о некоторых достоинствах режима самозанятости.

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