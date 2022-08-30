Аналитик Юшков назвал причины энергокризиса в странах ЕС

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал ситуацию в сфере энергетической безопасности в странах Евросоюза.

«Проблема заключалась именно в том, что они годами запугивали свои энергетические компании, говорили, что не нужно вкладывать деньги в новые топливные проекты, что грядёт зелёное будущее, что нужно даже финансовую систему выстроить так, чтобы она стимулировала развитие именно возобновляемой энергетики. Они принимали программу, по которой банки должны выдавать кредиты под высокий процент проектам, провоцирующим выбросы парниковых газов», — уточнил аналитик, отметив, что дефицит топлива усугубила и ситуация с введением антироссийских санкций.

Ранее кандидат политических наук Алексей Голубев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с поставками газа в Испанию.