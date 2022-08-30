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Аналитик Сыроваткин: позиции рубля ослабят ремонтные работы на «Северном потоке»

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Позиции рубля ослабят ремонтные работы на газопроводе «Северный поток». Об этом заявил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

В беседе с агентством «Прайм» Сыроваткин отметил перспективы сокращения поступлений валютной выручки в Россию на фоне снижения физических объёмов экспорта.

«В этом смысле ремонтные работы на газопроводе «Северный поток» хорошо укладываются в подобные ожидания», — заявил он.

Ранее кандидат экономических наук Артём Голубев, доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС, в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» допустил рост курса доллара выше 80 рублей во втором полугодии.

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