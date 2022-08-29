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«Ъ»: увеличение стоимости логистики приведёт к росту цен на электронику

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Стоимость доставки контейнеров из Китая и Турции увеличилась по сравнению с февралём в два раза, что отразится на ценах на электронику. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на крупнейшие российские дистрибьютеры техники.
«Ъ»: увеличение стоимости логистики приведёт к росту цен на электронику
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что в марте 2022 года доставка контейнера груза из Китая стоила $6 тыс., а в июле — $11,5 тыс.

Менеджер по логистике компании diHouse Дмитрий Денисенко отметил, что Китай сократил планы отправки товаров в Россию железнодорожным путём.

В авиаперевозках ситуация оказалась ещё хуже: с конца марта стоимость доставки грузов по воздуху увеличилась в три раза.

«Прямых рейсов из Китая мало, а компаний, которые могут доставлять грузы, содержащие литиевые батареи, вообще единицы», — добавил Денисенко.

В июле аналитики сервиса Price.ru рассказали в беседе с НСН о ситуации на российском рынке техники и электроники.

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