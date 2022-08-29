«Ъ»: увеличение стоимости логистики приведёт к росту цен на электронику
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Отмечается, что в марте 2022 года доставка контейнера груза из Китая стоила $6 тыс., а в июле — $11,5 тыс.
Менеджер по логистике компании diHouse Дмитрий Денисенко отметил, что Китай сократил планы отправки товаров в Россию железнодорожным путём.
В авиаперевозках ситуация оказалась ещё хуже: с конца марта стоимость доставки грузов по воздуху увеличилась в три раза.
«Прямых рейсов из Китая мало, а компаний, которые могут доставлять грузы, содержащие литиевые батареи, вообще единицы», — добавил Денисенко.
В июле аналитики сервиса Price.ru рассказали в беседе с НСН о ситуации на российском рынке техники и электроники.