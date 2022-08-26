Экономист Марков назвал трендом переход на расчёты в нацвалютах
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«Это особенно актуально в рамках различных торговых и валютных союзов и объединений, к числу которых относится ЕАЭС. Использование национальных валют в межгосударственных расчётах повышает роль экономики страны, чья валюта используется в расчётах, на международной экономической арене», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.
По его словам, важным условием является обеспечение ликвидного и прозрачного механизма конвертации данной валюты в валюты других стран.
Ранее кандидат экономических наук Артём Голубев, доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС, в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» допустил рост курса доллара выше 80 рублей во втором полугодии.