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Экономист Марков назвал трендом переход на расчёты в нацвалютах

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Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков назвал трендом переход на расчёты в нацвалютах.
Экономист Марков назвал трендом переход на расчёты в нацвалютах
  • Gettyimages.ru
  • © Hiroshi Watanabe

«Это особенно актуально в рамках различных торговых и валютных союзов и объединений, к числу которых относится ЕАЭС. Использование национальных валют в межгосударственных расчётах повышает роль экономики страны, чья валюта используется в расчётах, на международной экономической арене», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, важным условием является обеспечение ликвидного и прозрачного механизма конвертации данной валюты в валюты других стран.

Ранее кандидат экономических наук Артём Голубев, доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС, в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» допустил рост курса доллара выше 80 рублей во втором полугодии.

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