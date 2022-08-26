Объём инвестиций в экономику Подмосковья вырос на 12% в первом полугодии

Объём инвестиций в основной капитал Московской области вырос более чем на 12% в первом полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Мининвеста.

«Например, в сфере производства строительных изделий объём инвестиций увеличился в четыре раза, в сфере производства компьютеров, электронных и оптических изделий — в 2,5 раза, в производство обуви и изделий из кожи — в 2,3 раза», — заявила зампред областного правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

В 2021 году общий объём инвестиций в основной капитал региона составил 1,14 трлн рублей.

Ранее НСН со ссылкой на заявление заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в первом полугодии 2022 года резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» перечислили в бюджет столицы 704 млн рублей.