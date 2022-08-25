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Татарстанский нефтегазохимический форум посвятят цифровой трансформации

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Татарстанский нефтегазохимический форум будет посвящён цифровой трансформации нефтегазового комплекса республики, заявил на пресс-конференции министр промышленности и торговли региона Олег Коробченко.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Мероприятие пройдёт с 31 августа по 2 сентября.

Среди участников — зампред ПАО «Газпром» Олег Аксютин, президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль, гендиректор ПАО «СИБУР» Михаил Карисалов.

Как ожидается, всего в форуме примут участие около 2 тыс. человек. Его экспозиция объединит представителей разных стран, в том числе Китая.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на рынке нефти.

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