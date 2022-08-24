Иранский министр нефти: Иран и Россия вскоре подпишут договор о своповых поставках газа
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«В самое ближайшее время в Москве между российской стороной и Национальной иранской газовой компанией будет подписан финальный договор об импорте и своповых поставках газа из России», — цитирует его агентство Shana.
Ранее заместитель главы МИД Ирана по экономическим вопросам Мехди Сафари заявил, что у иранской стороны имеется техническая возможность в течение нескольких месяцев присоединиться к платёжной системе МИР.