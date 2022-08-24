В Москве выставили на торги 25 помещений в исторических районах

Власти Москвы выставили на торги 25 помещений общей площадью более 4,7 тыс. кв. м в исторических районах города.

Как сообщает НСН, приём заявок по этим лотам завершится в период с 5 по 15 сентября, а поучаствовать в торгах смогут как физические, так и юридические лица.

«Недвижимость в центре Москвы востребована у предпринимателей и инвесторов — здесь открываются офисы, салоны красоты, магазины, учреждения дополнительного образования», — отметил руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Выставленные на продажу помещения располагаются в Басманном, Мещанском, Таганском, Красносельском, Тверском и Пресненском районах, на Садовой-Черногрязской улице и в Денисовском переулке, на Арбате и в Хамовниках.

Все помещения свободного назначения. Инвесторы смогут использовать их по своему усмотрению.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве направили около 22 млрд рублей на поддержку бизнеса за пять месяцев 2022 года.