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Аналитик Деев объяснил падение курса евро к доллару

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Дарья Ускова
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с RT прокомментировал падение курса евро к доллару ниже $0,9935 впервые с декабря 2002 года.
Аналитик Деев объяснил падение курса евро к доллару
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

По словам эксперта, доллар считается валютой первой экономики мира, соответственно, позиции других валют определяются перспективами экономики того или иного государства.

«В настоящий момент экономика Еврозоны стремительно погружается в рецессию, инфляция требует повышения ставок, на что не может пойти ЕЦБ, учитывая уровень госдолга отдельных стран. Повышение ставки ЕЦБ почти автоматически приведёт к дефолту Испании, Италии, Греции, Франции», — рассказал Деев.

Он пояснил, что Европейский союз вынужден терпеть ослабление собственной валюты ввиду отсутствия инструментов для её укрепления в сложившейся ситуации.

«Проще говоря, евро слабеет к доллару, поскольку экономика Еврозоны имеет очень негативные перспективы. Валютная пара евро—доллар это отражает», — уточнил собеседник RT.

Ранее курс евро к доллару опустился ниже $0,9935 впервые с декабря 2002 года.

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