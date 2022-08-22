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Китаист Маслов назвал юань хорошей альтернативой для торговли с рядом стран

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Врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов назвал юань хорошей альтернативой для торговли с рядом стран.
Китаист Маслов назвал юань хорошей альтернативой для торговли с рядом стран
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

В беседе с ФАН он заявил, что объём юаней в авуарах Центральной и даже Юго-Восточной Азии за последний год вырос в несколько раз.

«Плюс к этому сам по себе юань имеет хождение по Юго-Восточной Азии. Учитывая, что Россия заметно расширяет сейчас взаимоотношения и с Индонезией, и с Малайзией и Вьетнамом, то, в общем-то, вполне хорошая альтернатива для торговли в этом плане», — сказал эксперт.

Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС Артём Голубев в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» допустил рост курса доллара выше 80 рублей во втором полугодии.

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