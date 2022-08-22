В Фонде энергетического развития назвали рост цены на газ до $3000 началом проблем европейцев

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин назвал рост цены на газ до $3000 началом проблем европейцев.

В беседе с Life.ru он выразил мнение, что проблемы в ЕС только нарастают и «Газпром» ещё раз показал, что история с турбинами не только не решена, но и ухудшает ситуацию.

«Никто санкции в отношении турбин снимать не хочет», — сказал эксперт.

По его словам, позиции ЕС и России по турбине для «Северного потока» разные.

Ранее кандидат экономических наук Александр Данилов рассказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня», с какими трудностями столкнётся экономика Болгарии в случае отказа от российского газа и перехода на СПГ из США.