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В Фонде энергетического развития назвали рост цены на газ до $3000 началом проблем европейцев

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Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин назвал рост цены на газ до $3000 началом проблем европейцев.
В Фонде энергетического развития назвали рост цены на газ до $3000 началом проблем европейцев
  • Gettyimages.ru
  • © DarioEgidi

В беседе с Life.ru он выразил мнение, что проблемы в ЕС только нарастают и «Газпром» ещё раз показал, что история с турбинами не только не решена, но и ухудшает ситуацию.

«Никто санкции в отношении турбин снимать не хочет», — сказал эксперт.

По его словам, позиции ЕС и России по турбине для «Северного потока» разные.

Ранее кандидат экономических наук Александр Данилов рассказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня», с какими трудностями столкнётся экономика Болгарии в случае отказа от российского газа и перехода на СПГ из США.

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