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Экономист Калашников спрогнозировал дальнейшую динамику курса доллара и евро

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Заслуженный экономист России, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников спрогнозировал дальнейшую динамику курса доллара и евро.
Экономист Калашников спрогнозировал дальнейшую динамику курса доллара и евро
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Сегодня курс доллара примерно равен курсу евро по отношению к российской валюте. Это беспрецедентная ситуация, такое было разве что в самом начале существования единой европейской валюты», — заявил он в беседе с НСН.

По мнению Калашникова, евро сможет отыграть позиции.

Ранее кандидат экономических наук Артём Голубев, доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС, в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» допустил рост курса доллара выше 80 рублей во втором полугодии.

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