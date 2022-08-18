Экономист Калашников спрогнозировал дальнейшую динамику курса доллара и евро

Заслуженный экономист России, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников спрогнозировал дальнейшую динамику курса доллара и евро.

«Сегодня курс доллара примерно равен курсу евро по отношению к российской валюте. Это беспрецедентная ситуация, такое было разве что в самом начале существования единой европейской валюты», — заявил он в беседе с НСН.

По мнению Калашникова, евро сможет отыграть позиции.

Ранее кандидат экономических наук Артём Голубев, доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС, в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» допустил рост курса доллара выше 80 рублей во втором полугодии.